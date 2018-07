Goiás vence o Ceará na estreia de Gilson Kleina e respira na Série B

O técnico Gilson Kleina estreou com vitória no comando do Goiás no Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda sonhando com o acesso, mas preocupado primeiro em se afastar da zona de rebaixamento, o time goiano superou o Ceará por 2 a 0, neste sábado, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 24.ª rodada.

Embora o G4 seja a meta da nova comissão técnica, a distância para os primeiros colocados ainda é grande. O Goiás saiu e se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento, mas tem apenas 30 pontos. Empurrou de novo o Bragantino, com 27, para a 17.ª posição. Os cearenses, por outro lado, chegaram a sete rodadas sem vitórias, com cinco empates e duas derrotas. De quebra, seguem fora do G4, com 38 pontos, em quinto lugar.

Apesar de estar bem abaixo do Ceará na tabela de classificação, o Goiás foi melhor em praticamente todos os 90 minutos. No primeiro tempo, o time goiano foi menos dominante, mas mostrou eficiência. Em uma das poucas chegadas ao ataque, marcou o gol. Aos 38, o atacante Walter recebeu no lado direito e cruzou rasteiro. O centroavante Marcão se antecipou à defesa e desviou de carrinho para o gol.

Na segunda etapa, o domínio dos donos a casa foi mais evidente. Principalmente depois da expulsão do meia Ricardinho, aos cinco minutos. Foram várias oportunidades de gol. Até que aos 24 saiu o segundo. O meia Daniel Carvalho escapou pela esquerda e bateu cruzado. O goleiro Lauro espalmou e o atacante Léo Gamalho completou de cabeça.

Pela 25.ª rodada, nesta terça-feira, às 21h30, o Goiás volta a campo para enfrentar o Vasco, novamente no estádio Serra Dourada. Enquanto isso, o Ceará encara o lanterna Sampaio Corrêa, no mesmo dia e horário, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 x 0 CEARÁ

GOIÁS - Márcio; Ednei, Alex Alves, Felipe Macedo e Juninho; Adriano, Patrick e Léo Sena; Rossi (Carlos Eduardo), Walter (Daniel Carvalho) e Marcão (Léo Gamalho). Técnico: Gilson Kleina.

CEARÁ - Éverson (Lauro); Tiago Cametá, Charles, Valdo e Sanchez (Buiú); Richardson, Diego Felipe, Ricardinho e Felipe; Wescley e Rafael Costa (Felipe Menezes). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Marcão, aos 38 minutos do primeiro tempo; Léo Gamalho, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcão, Juninho, Léo Sena e Rossi (Goiás); Ricardinho, Richardson e Valdo (Ceará).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

RENDA - R$ 59.745,00.

PÚBLICO - 5.298 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).