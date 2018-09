Goiás vence o líder Fortaleza e entra no G-4 da Série B do Brasileiro

O Goiás mostrou que não se abalou com a derrota sofrida no clássico para o Vila Nova, no último final de semana, e neste sábado entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B com uma vitória convincente sobre o líder Fortaleza por 3 a 1, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 24.ª rodada.

O lateral-esquerdo Ernandes, autor de dois gols, foi o herói da vitória que colocou o Goiás na terceira colocação, com os mesmos 39 pontos do Avaí, mas na frente no número de vitórias (12 contra 10). Apesar da derrota, o Fortaleza continua tranquilo na liderança, com 46.

Como já era esperado, o jogo começou aberto e com bons lances de perigo. Ederson aproveitou cruzamento de Tinga e bateu para grande defesa do goleiro Marcos. No lance seguinte, Lucão recebeu de Michael e tentou passar por Marcelo Boeck, que levou a melhor e ficou com a bola.

Aos 28 minutos, Victor Ramos aproveitou confusão dentro da área e abriu o placar para o Goiás de bico. O Fortaleza sentiu demais e, depois de perder duas boas oportunidades, o time esmeraldino ampliou aos 35. Lucão fez o pivô e ajeitou para Ernandes, que dominou e chutou rasteiro. Renato Cajá ainda poderia ter ampliado se não fosse boa defesa de Marcelo Boeck.

O Fortaleza voltou com uma postura mais ofensiva do intervalo e, depois de Dodô parar em Marcos, diminuiu aos 16 minutos. Felipe arriscou de muito longe e o goleiro esmeraldino aceitou. A alegria cearense, porém, durou até os 31, quando Ernandes recebeu na velocidade de Maranhão e bateu por baixo de Marcelo Boeck, fazendo o seu segundo e o terceiro do Goiás.

Os dois times voltam a campo nesta terça-feira, pela 25.ª rodada. O Goiás enfrenta o Guarani, às 19h15, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), enquanto que o Fortaleza recebe o Figueirense, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 3 x 1 FORTALEZA

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, David Duarte, Victor Ramos e Ernandes; Gilberto Júnior, Giovanni e Renato Cajá (João Afonso); Michael, Lucão (Maranhão) e Rafinha (Junior Viçosa). Técnico: Ney Franco.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Derley (Leonan), Felipe, Dodô e Marlon; Ederson (Romarinho) e Gustavo (Douglas Coutinho). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Victor Ramos, aos 28, e Ernandes, aos 35 minutos do primeiro tempo; Felipe, aos 16, e Ernandes, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Silva e Victor Ramos (Goiás); Diego Jussani e Bruno Melo (Fortaleza).

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

RENDA - R$ 137.790,00.

PÚBLICO - 7.567 pagantes (9.057 no total).

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).