Goiás vence Paysandu no Serra Dourada e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Goiás deixou a zona de rebaixamento. O time goiano derrotou na tarde deste sábado o Paysandu pelo placar de 2 a 1, em partida disputada no Serra Dourada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tiago Luis e Carlinhos marcaram para o time da casa, enquanto Rodrigo Andrade diminuiu.

Com a vitória, o Goiás quebrou uma série negativa de sete tropeços seguidos - cinco derrotas e dois empates - e subiu para a 15.ª colocação, com 28 pontos, mesma pontuação do Figueirense, primeiro clube na zona de rebaixamento. Já o Paysandu ficou em 14.º, com 30. O técnico Hélio dos Anjos estreou em sua sexta passagem pelo time goiano.

Voltando a contar com a torcida no Serra Dourada após cinco jogos de punição, o Goiás teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas assustou apenas em uma tentativa de Aylon. Aos sete minutos, o atacante recebeu de Tony e chutou por cima do gol de Emerson.

O Paysandu se comportou de forma mais defensiva, tentando acertar um contra-ataque para surpreender. O time paraense, no entanto, mostrou muito nervosismo e errou no último passe. Pior para a equipe goiana que teve que ir ao intervalo debaixo de vaias.

No segundo tempo, o Goiás foi para cima em busca da vitória e acabou abrindo o marcador aos 14 minutos. Tony recebeu pela direita e colocou a bola na cabeça de Tiago Luis, que desviou para o gol.

O time goiano seguiu em cima e ampliou aos 33 minutos, em lance semelhante ao do primeiro gol. Tony lançou para Carlinhos, que cabeceou para baixo e enganou o goleiro Emerson. O Paysandu diminuiu na sequência. Após cobrança de escanteio, Marcão desviou e Rodrigo Andrade, de costas, jogou para o fundo das redes aos 37 minutos.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Boa na terça-feira, às 20h30, no Estádio do Melão, em Varginha. Na mesma noite, às 21h30, o Paysandu recebe o Guarani na Curuzu, em Belém.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 2 X 1 PAYSANDU

GOIÁS - Marcelo Rangel; Everton Sena, Fábio Sanches e Alex Alves; Tony, Pedro Bambu, Léo Sena (Elyeser), Tiago Luís (Andrezinho) e Carlinhos; Carlos Eduardo (Nathan) e Aylon. Técnico: Hélio dos Anjos.

PAYSANDU - Emerson; Ayrton, Douglas Mendes, Perema e Guilherme Santos; Renato Augusto, Rodrigo Andrade, Nando Carandina (Juninho) e Diogo Oliveira (Jhonnatan); Bergson (Magno) e Marcão. Técnico: Marquinhos Santos.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR)

GOLS - Tiago Luis, aos 14, e Carlinhos, aos 33 e Rodrigo Andrade aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Carlinhos, Léo Sena e Carlos Eduardo (Goiás); Guilherme Santos e Nando Carandina (Paysandu).

RENDA - R$ 73.310.

PÚBLICO - 12.820 torcedores.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).