Goiás vence por 3 a 0 e acaba com série invicta de oito jogos do CRB

O Goiás conquistou a sua segunda vitória consecutiva sob o comando do técnico Argel Fucks ao bater o CRB por 3 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 17.ª rodada da Série B. Pela segunda vez os portões estiveram fechados devido a uma punição imposta ao clube por briga de torcida no clássico com o Vila Nova.

Mesmo sem o apoio nas arquibancadas, o Goiás confirmou sua recuperação e chegou aos 23 pontos, na décima colocação. O CRB caiu para o oitavo lugar, com 25 pontos, e ainda viu chegar ao fim uma série invicta de oito jogos.

O início do jogo foi equilibrado e o Goiás só ameaçou em chute de longe de Carlinhos, aos 21 minutos, que o goleiro Edson espalmou. Argel Fucks aproveitou a parada técnica para hidratação e pediu ao time que explorasse mais o lado direito do ataque. Deu certo. Aos 29 minutos, Carlos Eduardo recebeu a bola e cruzou na medida para Andrezinho completar já na pequena área.

O gol deu tranquilidade e o time goiano ampliou aos 42 minutos, com Léo Gamalho, que não marcava há mais de três meses. Desta vez, na quina da grande área, Andrezinho levantou e Léo, do outro lado, bateu cruzado com um leve toque.

Na volta para o segundo tempo saiu o terceiro gol logo aos três minutos. Após escanteio batido por Andrezinho, o zagueiro Alex Alves tocou de cabeça e a bola sobrou para o chute de Júnior Viçosa. A defesa reclamou de impedimento.

Depois disso, o Goiás tirou o pé para administrar a vantagem. O CRB ainda tentou ir ao ataque, mas só finalizou de longa distância. A melhor chance foi desperdiçada por Neto Baiano, cobrando pênalti, aos 22 minutos. Ele mesmo tinha sofrido a falta de Fábio Sanches, que foi expulso no lance. O goleiro Marcelo Rangel, no entanto, acertou o canto direito e defendeu em dois tempos. Este é o sétimo pênalti defendido por ele na temporada em 12 cobranças. Não era mesmo uma boa tarde para o CRB.

Na terça-feira acontece a 18.ª rodada completa com dez jogos. Os dois times vão atuar fora de casa. O Goiás vai pegar o Internacional, em Porto Alegre (RS), enquanto o CRB enfrentará o Paraná, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 3 X 0 CRB

GOIÁS - Marcelo Rangel; Tony, Fábio Sanches, Alex Alves e Carlinhos; Elyeser, Pedro Bambu, Carlos Eduardo e Andrezinho (Everton Sena); Léo Gamalho (Aylon) e Júnior Viçosa (Léo Sena). Técnico: Argel Fucks.

CRB - Edson Kölln; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Gabriel e Diego (Pedro Botelho); Yuri (Rodrigo Souza), Danilo Pires (Ítalo), Tony e Chico; Neto Baiano e Erick Salles. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Andrezinho, aos 29, e Léo Gamalho, aos 42 minutos do primeiro tempo. Júnior Viçosa, aos três minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Washington da Silva (PE).

CARTÕES AMARELOS - Fábio Sanches e Elyeser (Goiás). Flávio Boaventura (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Fábio Sanches (Goiás).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).