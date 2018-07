Goiás vence, se afasta da zona do rebaixamento e afunda o Náutico

Em recuperação na briga contra o rebaixamento, o Goiás venceu mais partida e desta vez contra um adversário direto. Jogando no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o time da casa venceu o Náutico por 2 a 0, pela 28.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória levou os goianos aos 34 pontos na 14.ª posição, três pontos acima do Luverdense, primeiro time dentro da zona da degola, que só joga neste sábado, no complemento da rodada. O Náutico, com 23 pontos, é o penúltimo colocado e precisa de uma reação improvável na reta final para escapar do rebaixamento.

Empurrado pela torcida, o Goiás começou melhor e pressionou desde os primeiros minutos, mas só não conseguiu abrir o placar mais cedo porque o goleiro Jeferson estava em noite inspirada.

Na primeira grande chance de Carlos Eduardo, finalizando de cabeça, o goleiro do Náutico conseguiu realizar boa defesa. Na segunda, no entanto, aos 42 minutos, o atacante do Goiás invadiu a área, cortou um zagueiro e estufou as redes marcando lindo gol para abrir o placar.

O time da casa seguiu melhor no segundo tempo e sacramentou a vitória aos 32 minutos com Tiago Luis. Elyeser arriscou de fora da área, o goleiro deu rebote e o experiente meia, que tinha acabado de entrar, completou para o gol.

O Náutico ainda tentou diminuir no final do jogo, mas não conseguiu finalizar e ainda se abria para contragolpes do adversário, que por pouco não ampliou. Sem mais lances de perigo, o jogo terminou mesmo com vitória esmeraldina por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo dia 14, um sábado, pela 29.ª rodada da Série B. O Náutico recebe o Guarani no estádio Lacerdão, em Caruaru (PE), enquanto que o Goiás enfrenta o Vila Nova em clássico goiano com mando do rival no estádio Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 x 0 NÁUTICO

GOIÁS - Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fabio Sanches, Alex Alves e Carlinhos; Victor Bolt (Péricles), Elyeser (Adrezinho) e Léo Sena; Nathan (Tiago Luis), Carlos Eduardo e Júnior Viçosa. Técnico: Hélio dos Anjos.

NÁUTICO - Jeferson; Sueliton, Aislan, Feliphe Gabriel e Manoel (William Schuster); Amaral, Diego Maranhão, Rafinha (Gerônimo) e Giovanni; Dico e Gilmar (William). Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Carlos Eduardo, aos 42 minutos do primeiro tempo; Tiago Luis, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Victor Bolt, Elyeser e Tiago Luis (Goiás); Manoel e Giovanni (Náutico).

ÁRBITRO - Graziani Maciel Rocha (RJ).

RENDA - R$ 68.635,00.

PÚBLICO - 11.197 pagantes (12.347 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).