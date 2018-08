Goiás vence, se mantém no G-4 da Série B e deixa São Bento na zona da degola

Após entrar no G-4 do Brasileiro da Série B pela primeira vez com o triunfo por 2 a 1 sobre o Figueirense na rodada passada, o Goiás chegou nesta terça-feira à terceira vitória consecutiva ao bater o São Bento por 2 a 1, em casa, no Estádio Olímpico.

O resultado levou o time goiano aos 36 pontos, no grupo do acesso até a rodada do fim de semana. O São Bento, por sua vez, estacionou nos 25 pontos e entrou na zona de rebaixamento, em 17.º lugar.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades, com os dois times bastante aplicados na marcação. De qualquer maneira, o Goiás teve mais volume de jogo e mostrou eficiência para balançar as redes. Aos 30 minutos, Michel cruzou e Lucão cabeceou de costas para o gol, marcando seu décimo gol e se isolando na artilharia da Série B.

O time paulista respondeu com uma boa chegada com Tony, aos 33 minutos, mas não conseguiu manter o ritmo para pressionar o adversário. Sem muitos recursos técnicos, o time sorocabano achou a solução em jogada de bola parada e empatou aos 42 minutos, quando Anderson Salles marcou de falta.

Apesar do gol no fim da etapa inicial, o São Bento não voltou bem para o segundo tempo e foi dominado. Com isso, aos 17 minutos, Michel aproveitou falha de Anderson Salles na saída de bola, invadiu a área e cruzou para Giovanni marcar o segundo goiano. Depois, a equipe paulista deu alguns sinais de reação, mas seguiu bastante limitada na criação e saiu de campo derrotada.

Os dois times voltam a campo às 16h30 do próximo sábado, para a disputa da 23.ª rodada. O São Bento recebe o Avaí no estádio Walter Ribeiro, enquanto o Goiás tem pela frente um clássico contra o Vila Nova, no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 1 SÃO BENTO

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, Victor Ramos, David Duarte e Ernandes; Gilberto (João Afonso), Giovanni (Tiago Luís) e Renato Cajá; Felipe Garcia (Maranhão), Lucão e Michel. Técnico: Ney Franco.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Tony, Ewerton Páscoa, Anderson Salles e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Abuda (Samuel Santos) e Roni (Diogo Oliveira); Gabriel Vasconcelos, Ronaldo e Joãozinho (Cléo Silva). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Lucão, aos 31, e Anderson Salles, aos 42 minutos do primeiro tempo; Giovanni aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Victor Ramos e Tiago Luís (Goiás); Abuda e Tony(São Bento).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

RENDA - R$ 151.695,00.

PÚBLICO - 8.510 pagantes (9.920 total).

LOCAL - Estádio Olímpico, em Goiânia (GO).