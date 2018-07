Goiás visita o Coritiba para acabar com sequência ruim e fugir do rebaixamento

O time esmeraldino ocupa a 17.ª colocação com 13 pontos, a três do Figueirense, o primeiro time fora da degola. Enfrentará um adversário que vive pior momento - não vence há sete jogos e está em penúltimo lugar com 11 pontos. Por isso, uma vitória torna-se ainda mais importante já que um placar negativo custaria ao menos uma posição na tabela de classificação.

Como as duas equipes precisam dos três pontos, o volante David, um dos mais experientes do elenco, espera uma partida eletrizante. "Espero um jogo mais aberto, principalmente porque ambas as equipes precisam da vitória, com isso espaços podem aparecer. Jogamos fora de casa, temos que ser inteligentes, mas, com todo respeito ao Coritiba, precisamos vencer", analisou.

Em relação ao time que perdeu para o Flamengo por 1 a 0 na última rodada, o técnico Julinho Camargo deve fazer apenas uma alteração. O atacante Erik, que está de volta após conquistar a medalha de bronze com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, entra no lugar de Bruno Henrique, que se recupera de uma pancada no ombro.