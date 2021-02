Goiás volta a apostar no goleiro Marcelo Rangel em duelo decisivo com o Bahia

O Goiás terá desfalques para o confronto direto contra o rebaixamento diante do Bahia neste sábado, às 19 horas, na Fonte Nova, em Salvador, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro, ao menos, está confirmado pelo técnico Glauber Ramos. E será novamente Marcelo Rangel.

"Rangel vinha trabalhando muito forte. Perdeu a posição em 2019, mas está retomando. Todos se lembram do quanto é bom goleiro. Vamos com o Rangel contra o Bahia, até porque o Tadeu está suspenso. Mas Rangel fez uma grande partida. Nosso grupo é muito profissional. Todos se entendem e se respeitam", disse o treinador.

Marcelo Rangel pegará a vaga de Tadeu, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória, por 1 a 0, sobre o Atlético-MG. Além dele, o zagueiro Heron também está suspenso e dará lugar a Iago Mendonça. Já o atacante Vinícius Lopes volta de suspensão e formará dupla no setor ofensivo com Fernandão.

O Goiás está na zona de rebaixamento, no 18.º lugar com 32 pontos, quatro a menos do que o Bahia, primeiro clube fora da degola.