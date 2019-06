Goiás x Athletico: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Goiás e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia, no estado de Goiás, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa vem de um resultado positivo e espera contar com o apoio da torcida para emendar um segunda vitória na competição nacional.

Goiás x Athletico-PR: transmissão

Goiás e Athletico-PR não terá transmissão de nenhum canal de TV. O Estado fará tempo real da partida

Goiás x Athletico: escalação

Goiás: Tadeu; Daniel Guedes, Yago, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Michael, Kayke e Leandro Barcia.

Athletico-PR: Santos; Madson, Léo Pereira, Paulo André e Abner; Wellington, Lucho González e Bruno Guimarães; Nikão, Rony e Marco Ruben.

A arbitragem da partida será de Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ). O responsável pelo VAR (árbitro de vídeo) será Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

O Goiás vem de uma vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense na última rodada, em confronto realizado no Serra Dourada. O técnico Claudinei Oliveira quer mais um resultado positivo para que o time suba um pouco mais na tabela de classificação antes da parada para a Copa América.

Já o Athletico-PR, do técnico Tiago Nunes, quer se recuperar da derrota para o Palmeiras na última rodada, mas novamente estará atuando longe dos seus domínios. A equipe paranaense tem 10 pontos em oito partidas pelo Brasileirão e sabe que o desempenho está abaixo do esperado.