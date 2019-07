Goiás x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Goiás e Atlético-MG vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia, pela 12ª rodada, em um duelo entre clubes que aspiram ficar no G6, a zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores.

Goiás e Atlético-MG terá transmissão do SporTV e do canal Premiere. A partida também terá transmissão online pelos sites e aplicativo dos canais. O Estado fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÕES DE GOIÁS X ATLÉTICO-MG

Goiás: Tadeu; Daniel Guedes, Yago, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane, Léo Sena e Marlone (Giovanni Augusto); Michael, Kayke e Leandro Barcia. Técnico: Claudinei Oliveira.

Atlético-MG: Cleiton; Guga, Iago Maidana, Leonardo Silva e Lucas Hernández; Ramon Martínez, Nathan, Luan; Maicon, Papagaio e Geuvânio. Técnico: Rodrigo Santana.

Em nono lugar no Campeonato Brasileiro com 16 pontos, o Goiás ainda não venceu desde a retomada das competições após a pausa em função da Copa América, tendo sido goleado pelo Flamengo por 6 a 1 e empatado com o Avaí por 0 a 0. Mas só agora voltará a jogar como mandante.

O Atlético-MG é o quarto colocado do Brasileirão, com 20 pontos, e tem deixado o torneio em segundo plano, em função de compromissos por outras competições. Isso se repetirá neste domingo, como se deu nas duas rodadas anteriores, no empate por 2 a 2 com o Fortaleza e na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense.

#TBT Alvinegro! ⚫⚪ Em 2001, o #Galo visitou o Goiás e venceu por 2 a 1! O gol de empate, marcado pelo ídolo @OleMarques09, foi o milésimo do Atlético em campeonatos brasileiros. Confira na inconfundível voz do saudoso Willy Gonser! @RedeGlobo / @canalpremiere pic.twitter.com/1vD5oJ7Dfz — Atlético (@Atletico) July 25, 2019

