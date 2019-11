Goiás x Avaí: como ver ao vivo

Goiás e Avaí se enfrentam neste domingo, às 19h30, no estádio Serra Dourada, em Goiás, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo pela SporTV e Premiere. O Estado fará tempo real da partida.

As equipes vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Goiás é um dos melhores times do segundo turno, com 39 pontos e na décima colocação na tabela, o Avaí está afundado na lanterna da tabela, com apenas 17 pontos e um longo jejum a ser superado.

Últimos jogos do Goiás:

31/10 Goiás 2 x 2 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

27/10 Athletico-PR 4 a 1 Goiás (Campeonato Brasileiro)

23/10 Cuiabá(4) x 1(3) Goiás (Copa Verde)

20/10 Chapecoense 2 x 2 Goiás (Campeonato Brasileiro)

16/10 Goiás 2 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

Últimos jogos do Avaí (todos os jogos pelo Brasileirão)