Goiás x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileiro 

Goiás e Ceará e se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão de Goiás x Ceará

Goiás x Ceará terá transmissão ao vivo do canal Premiere e do site e aplicativo do Premiere. O Estado também fará minuto a minuto da partida.

Escalação de Goiás x Ceará

Goiás: Tadeu; Daniel Guedes, David Duarte, Yago e Jefferson; Geovane, Léo Sena e Marlone; Michael, Kayke e Leandro Barcia.

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Carleto; Auremir, Fabinho e Ricardinho; Leandro Carvalho, Chico e Ricardo Bueno.

Os times somaram três pontos nos três compromissos iniciais na competição, sendo que a equipe goiana ocupa a 14ª posição, duas atrás da cearense. Vindo de duas derrotas no Brasileirão, o Goiás também perdeu os últimos dois jogos que fez como mandante, para o São Paulo, pelo torneio nacional, e para o Atlético Goianiense, pela decisão do torneio estadual.

Também tendo perdido os últimos dois compromissos no Brasileirão, o Ceará tentará encerrar um jejum como visitante, pois não vence fora de casa desde quando derrotou o Corinthians por 1 a 0, pela Copa do Brasil, em 3 de abril, resultado insuficiente para avançar de fase naquele momento do torneio.

Veja os jogos do final de semana

