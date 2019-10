Goiás x Corinthians: como ver o jogo pelo Brasileirão

Depois de perder para o São Paulo, o Corinthians tem o duelo com o Goiás para tentar reagir no Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, pela 26ª rodada do torneio, e terá transmissão da Globo (para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Goiás, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Ceará) e do Premiere. O Estado acompanhará o jogo em tempo real.

Enquanto tenta se acertar com a Caixa em relação ao pagamento da Arena Corinthians, o time precisa superar a derrota por 1 a 0 no clássico para o São Paulo, resultado que o manteve no G-4, mas ligou um sinal de alerta, principalmente para o técnico Fábio Carille. O São Paulo, que está em quinto, chegou aos mesmos 43 pontos e tem a possibilidade de desbancá-lo da zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O Goiás vem de vitória sobre o CSA por 1 a 0 e está em nono lugar, com 36 pontos.

Últimos jogos do Goiás (todos pelo Brasileirão):

12/10 - Goiás 1 x 0 CSA

9/10 - Botafogo 3 x 1 Goiás

6/10 - Ceará 0 x 1 Goiás

30/09 - Goiás 1 x 0 Cruzeiro

25/09 - São Paulo 0 x 1 Goiás

Últimos jogos do Corinthians (todos pelo Brasileirão)

13/10 - São Paulo 1 x 0 Corinthians

10/10 - Corinthians 2 x 2 Athletico-PR

5/10 - Grêmio 0 x 0 Corinthians

2/10 - Chapecoense 0 x 1 Corinthians

29/9 - Corinthians 1 x 0 Vasco