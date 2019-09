Goiás x Cruzeiro: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Goiás e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no Serra Dourada. A equipe esmeraldina abre a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro em 12º lugar, com 27 pontos. Já os mineiros estão na zona de rebaixamento: na 17ª colocação, com 19 pontos.

Goiás x Cruzeiro será transmitido por Premiere e SportTV. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

O Goiás vem de vitória surpreendente na rodada passada. Na última quarta-feira, a equipe do técnico Ney Franco venceu o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi.

O Cruzeiro, por sua vez, não vence há quatro partidas, com três derrotas e um empate. O técnico Rogério Ceni foi demitido na última quinta-feira, e Abel Braga foi contratado na sexta.