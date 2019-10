Goiás e CSA se enfrentam neste sábado, às 17h, no Serra Dourada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido pelo Premiere, e o Estado fará tempo real da partida.

O Goiás é o décimo colocado na tabela do Brasileirão, com 33 pontos. Já o CSA escapou da zona de rebaixamento na rodada passada e ocupa o 16º lugar, com 25 pontos.

Últimos jogos do Goiás (todos pelo Brasileirão):

9/10 - Botafogo 3 x 1 Goiás

6/10 - Ceará 0 x 1 Goiás

30/09 - Goiás 1 x 0 Cruzeiro

25/09 - São Paulo 0 x 1 Goiás

22/09 - Goiás 3 x 0 Fluminense

Últimos jogos do CSA (todos pelo Brasileirão):