Goiás x Fluminense: Onde assistir ao jogo, horário e escalações

Adversários na luta contra o rebaixamento, Goiás e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 19 horas (horário de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia (GO), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno. Os dois times estão colados na tabela e muito próximos da zona do descenso.

Goiás x Fluminense terá transmissão do SporTV e do Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

Goiás: Marcelo Rangel; Daniel Guedes, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Marcelo Hermes; Gilberto, Léo Sena e Yago Felipe; Michael, Kayke e Rafael Moura.

Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri Lima, Allan, Ganso e Nenê; João Pedro e Yony González.

Pressionado, o Goiás vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão e precisa voltar a vencer para não entrar na zona de rebaixamento. No momento, o time goiano, que levou sete gols e só marcou dois nos últimos três jogos, soma 21 pontos e ocupa a 15ª colocação. A equipe treinada por Ney Franco venceu apenas um dos últimos 11 confrontos pelo torneio nacional e, na última rodada, levou 3 a 0 do Grêmio em Porto Alegre.

O Fluminense vive situação parecida. A diferença é que a equipe carioca teve uma semana mais tranquila em razão da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo, que a tirou da zona da degola. Posicionado no 16º lugar, com 18 pontos, o time do técnico Oswaldo de Oliveira tenta engatar o segundo triunfo seguido para não voltar a integrar o grupo dos quatro piores do campeonato.