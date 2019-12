Goiás x Fortaleza: horário, local e mais informações do jogo

Em um duelo entre times que almejam vagas em competições sul-americanas da próxima temporada, Goiás e Fortaleza se enfrentam neste domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia.

Onde assistir Goiás x Fortaleza

A partida terá transmissão pelo canal Premiere para todo o Brasil e o confronto também pode ser assistido pelo site e aplicativo Premiere Play. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O Goiás iniciou a rodada em nono lugar, com 49 pontos, a dois da zona de classificação à Libertadores. Na quarta-feira, derrotou o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio. Já o Fortaleza está na décima posição com 46 pontos, o que o está colocando na próxima Copa Sul-Americana. E na última quinta-feira bateu o Santos por 2 a 1, no Castelão.