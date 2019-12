Goiás x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalação dos times

Goiás x Grêmio jogam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do canal Premiere e também é possível assistir pelo site e aplicativo do canal.

LEIA TAMBÉM > Léo Moura anuncia que deixará o Grêmio após o fim do Brasileirão

O Estado vai fazer tempo real da partida, que tem quase uma cara de amistoso, já que as equipes têm poucas coisas a jogar ainda no Brasileirão.

Escalação de Goiás x Grêmio

Goiás : Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Alan Ruschel; Gilberto, Léo Sena e Thalles; Leandro Barcia, Michael e Rafael Moura. Técnico : Ney Franco

: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Alan Ruschel; Gilberto, Léo Sena e Thalles; Leandro Barcia, Michael e Rafael Moura. : Ney Franco Grêmio: Phelipe Megiolaro; Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Rômulo e Darlan; Pepê, Patrick e Ferreira; Felipe Vizeu. Técnico: Victor Hugo Signorelli (interino)

As duas equipes têm pouca coisa para fazer na última rodada. O Grêmio espera garantir a quarta colocação em disputa com o Athletico-PR. A equipe de Renato Gaúcho vem de uma contundente vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, na quinta-feira passada., mas os principais jogadores e até o próprio Renato já está de férias.

Já o Goiás foi goleado pelo Palmeiras por 5 a 1 também na quinta-feira e saiu de vez da briga por uma vaga na Libertadores. Por outro lado, está garantido na Copa Sul-Americana.