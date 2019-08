Goiás x Inter: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

De olho no G6, o Internacional visita o Goiás, que precisa se reabilitar, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Goiás x Inter terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e também passará online no site e aplicativo do canal. O Estado vai fazer minuto a minuto do jogo.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

O Inter inicia a rodada na sétima colocação, com 24 pontos, e pode entrar no G-6 caso conquiste um resultado positivo. O time de Odair Hellmann divide as atenções entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, por isso deve ir a campo neste domingo com um time misto ou reserva.

Na próxima quarta-feira, o Inter volta a enfrentar o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores. No primeiro jogo, o Colorado perdeu no Rio por 2 a 0. Já no Brasileiro, o time vem de vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Fortaleza.

O Goiás vive um momento muito ruim e ocupa a 12ª colocação, com 18 pontos. Desde o retorno das competições, após a Copa América, a equipe esmeraldina ainda não venceu no Brasileirão e seu primeiro resultado positivo desde julho foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Brasiliense pela Copa Verde.

No Brasileiro, foram quatro derrotas (com direito a dois 6 x 1 para Flamengo e Santos) e três empates. Na última rodada, foi derrotado pelo Vasco por 1 a 0, em casa. A má campanha faz a diretoria correr atrás de reforços. Um dos que chegaram é o meia alan Ruschel, da Chapecoense.