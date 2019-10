Goiás x Palmeiras: onde vai passar, horário e escalações

Goiás e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes enfrentam uma série de maus resultados, em especial o time paulista, que passa por crise técnica e na última semana chegou a trocar de técnico e promove agora a estreia de Mano Menezes no cargo.

Goiás x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere. O Estado também vai fazer tempo real do jogo.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Goiás: Tadeu; Kevin, Rafael Vaz, Fábio Sanches e Jefferson; Marcelo Hermes, Geovane, Yago Felipe e Marlone; Michael e Kayke.

Palmeiras: Fernando Prass; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; William, Dudu e Luiz Adriano.

Preparação para amanhã encerrada! ✅ Na Academia de Futebol, Verdão realizou último treino antes de partir para Goiânia ➤ https://t.co/WTY8yhM6ca#AvantiPalestra pic.twitter.com/ecmxnorFtU — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 6, 2019

O Goiás não vive bom momento na temporada. Nas últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro, o time perdeu quatro jogos, empatou um e perdeu outro. Nos compromissos recentes na temporada, a equipe acumulou resultados negativos por duas competições diferentes. Além de perder por 2 a 0 para o Fortaleza, no domingo, o clube na quarta-feira sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Luverdense, pela Copa Verde.

O Palmeiras está em uma crise ainda maior. São sete rodadas sem vencer, crise com protestos da torcida, insatisfação interna pela demissão do técnico Luiz Felipe Scolari e falta de consenso sobre a contratação do novo treinador. Mano Menezes começou a treinar o time na quinta e estreia no cargo neste sábado sem poder contar com jogadores como Weverton e Gómez, que estão em compromissos com suas seleções.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA:

SÁBADO

Corinthians x Ceará

Vasco x Bahia

Avaí x Flamengo

Fortaleza x Fluminense

Inter x São Paulo

Goiás x Palmeiras

DOMINGO

Cruzeiro x Grêmio

Santos e Athletico-PR

Botafogo x Atlético-MG

CSA x Chapecoense