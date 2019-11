Goiás x Santos: como acompanhar ao jogo na TV

Para ficar ainda mais próximo de garantir a vaga na Libertadores do ano que vem, o Santos visita o Goiás neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assistir Goiás x Santos ao vivo na TV

A partida terá transmissão na televisão pelo canal Premiere para todo o Brasil.

Assistir Goiás x Santos ao vivo online

Outra forma de assistir ao jogo é através do site e do aplicativo do Premiere. E o Estado vai fazer tempo real da partida.

Informações dos times

O Goiás vive uma campanha irregular e por isso está na zona intermediária da tabela, mas parece pouco mais perto de brigar pelo G6 do que lutar contra o rebaixamento. Na úiltima quarta-feira, perdeu em Minas Gerais para o Atlético-MG por 2 a 0.

O Santos mantém a rotina das últimas rodadas. Está em terceiro com sobras perante o quarto colocado e distante do segundo colocado. Na última rodada, a equipe de Jorge Sampaoli derrotou o Avaí por 2 a 1.