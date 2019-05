Goiás x São Paulo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Goiás e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, na segunda rodada do Brasileirão.

Onde assistir Goiás x São Paulo?

A partida será transmitida pela TV Globo (SP, GO, TO, MS, MT e MA) e pelo canal Premiere Futebol Clube para o restante do Brasil. O Estadão também acompanha minuto a minuto o jogo.

A escalação do São Paulo será praticamente a mesma que venceu o Botafogo na estreia por 2 a 0, no Morumbi. Depois de uma atuação discreta na estreia, o atacante Alexandre Pato será escalado novamente como centroavante. Com a ausência de Pablo, que se recupera de uma cirurgia na coluna, o atacante realiza as funções de um camisa 9. O volante Luan está com um estiramento no músculo posterior da coxa e desfalca a equipe. Liziero voltou a treinar, mas é dúvida. Hudson será volante ao lado de Tchê Tchê, que fez boa partida no sábado.

Depois de conseguir uma boa vitória diante do Fluminense por 1 a 0, em partida polêmica por causa intervenção do VAR anulando um gol dos cariocas, o Goiás busca a segunda vitória seguida. Será o primeiro jogo do time esmeraldino em casa no retorno à Série A após três anos. O duelo marca a reabertura do Serra Dourada, que ficou fechado no último mês para reforma.