Gol anulado contra Barça faz Sevilla reclamar em derrota

BARCELONA - A atuação do árbitro Muñiz Fernández na vitória do Barcelona, por 3 a 2, neste sábado, no Camp Nou, não agradou em nada ao Sevilla. A equipe deixou o gramado reclamando muito de um gol anulado de Cala, aos 19 minutos do segundo tempo, por suposta falta do zagueiro sobre Daniel Alves ao subir para completar de cabeça a cobrança de escanteio.

Além disso, os visitantes criticaram o fato de o gol da vitória do Barcelona ter saído 18 segundos depois do fim dos quatro minutos de acréscimo prometidos pelo árbitro. "O Barcelona é uma grande equipe, mas quando não pode ganhar, vai de outros jeitos. Todo mundo viu, passaram-se 20 segundos e todos viram", reclamou Navarro, do Sevilla.

O técnico do Barcelona, Gerardo Martino, porém, acredita que o árbitro agiu corretamente. "Foi falta no Daniel Alves e o gol do Alexis não sei se foi além do desconto, mas em Valência nós sofremos o mesmo", comentou o treinador, em referência ao fato de o Valência ter feito seu segundo gol na vitória por 3 a 2 do Barcelona, há duas semanas, a 47min14 do primeiro tempo, pouco além dos acréscimos prometidos.