Gol aos 47 do segundo tempo garante a liderança para o Lyon no Francês

Um gol aos 47 minutos do segundo tempo garantiu a vitória do Lyon sobre o Bordeaux por 2 a 1, nesta sexta-feira, e a liderança no Campeonato Francês, na abertura da 22ª rodada. Com o resultado, a equipe chega aos 45 pontos, um a mais que Paris Saint-Germain e Lille, que jogam no domingo.

Em um jogo de poucas emoções e baixo nível técnico, o Lyon foi conseguir seu primeiro gol aos 32 minutos com o camaronês Karl Toko Ekambi, ao aproveitar uma falha geral da zaga adversária, após cobrança de escanteio pela esquerda.

O empate do Bordeaux foi marcado aos dez minutos da etapa final com Samuel Kalu, que acertou um belo chute alto no ângulo direito, após jogada feita por Remi Oudin pela ponta-esquerda.

Quando o empate parecia ser o resultado final, o Lyon conseguiu o gol, que garantiu sua 13ª vitória na competição. Leo Dubois recebeu cruzamento vindo da esquerda e tentou jogar a bola de novo para a pequena área, mas um desviou enganou o goleiro Costil.

Agora, o Lyon fica com a liderança do Francês até pelo menos no domingo, quando vai torcer contra o PSG, que visita o Lorient, e também contra o Lille, anfitrião no confronto diante do Dijon.