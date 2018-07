Gol aos 48 minutos garante vitória do Rayo Vallecano em Granada

Um gol aos 48 minutos do segundo tempo garantiu ao Rayo Vallecano uma vitória por 1 a 0 sobre o Granada, nesta sexta-feira, na casa do adversário. A partida abriu a oitava rodada do Campeonato Espanhol, retomado depois de duas semanas com os jogadores servindo às suas respectivas seleções nacionais.

O gol da vitória do Rayo foi marcado pelo angolano Manucho Gonçalves. Dez minutos depois de substituir o brasileiro Leo Baptistão, ele recebeu de Kakuta pelo lado direita do ataque e bateu cruzado na saída do goleiro. A bola ainda bateu no pé da trave antes de entrar.

O resultado fez o Rayo subiu para o oitavo lugar do Espanhol, com 11 pontos, enquanto o Granada segue com oito, no 13.º lugar, depois de perder pelo quarto jogo seguido. Em boa fase, o Rayo venceu três das últimas quartro partidas - só perdeu do Barcelona.