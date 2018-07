Gol brasileiro evita derrota do Bordeaux no Francês O brasileiro Fernando Menegazzo evitou a derrota do Bordeaux para o Saint-Étienne neste domingo ao marcar do empate por 2 a 2 aos 44 minutos do segundo tempo, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Francês. O gol ampliou o jejum de vitórias do Saint-Étienne, que tropeçou nas últimas nove partidas.