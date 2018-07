Gol brilhante de Nilmar garante vitória do Villarreal

O brasileiro disparou com um passe de Borja Valero aos seis minutos do segundo tempo e, sob pressão, encobriu o goleiro Dudu Aouate com seu décimo gol na temporada.

A equipe de Juan Carlos Garrido tem 33 pontos de 16 jogos, sete atrás do líder Barcelona, que visita o Espanyol neste sábado a partir das 17h (horário de Brasília).

O Real Madrid está em segundo com 38 pontos e recebe o Sevilla no domingo.

O domínio de bola do Villareal lembra o Barcelona de Pep Guardiola, e um desses lances terminou com um gol de Pep Guardiola aos 11 minutos também de voleio.

Jonathan de Guzman empatou mesmo em desvantagem no jogo com um tiro espetacular aos 28 minutos, mas foi uma das raras vezes em que os visitantes chegaram ao gol adversário. O italiano Giuseppe Rossi devolveu a vantagem ao Villareal da marca do pênalti aos 35 minutos.

Nos outros jogos, o Atlético de Bilbao subiu para sexto com 25 pontos após a vitória de 2 x 1 sobre o Levante na casa do adversário, e o Deportivo Coruña empatou em 1 x 1 com o Sporting Gijon.