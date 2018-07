Gol contra bizarro define vitória do Dortmund no Alemão

Na lanterna do Campeonato Alemão e sem vencer há sete partidas na competição - seis derrotas e um empate - mesmo com um elenco tão estrelado, o Borussia Dortmund parecia precisar de algum fator extraordinário para deixar a péssima fase. E ele aconteceu neste domingo. No duelo diante do Borussia Mönchengladbach, em casa, Kramer marcou um incrível gol contra, que definiu a vitória por 1 a 0 do Dortmund.

O resultado tirou o Borussia Dortmund da zona do rebaixamento, chegando a dez pontos, em 15.º. Na próxima rodada, dia 22, a equipe tenta embalar ao pegar o Paderborn, fora de casa. Já o Borussia Mönchengladbach perdeu a vice-liderança do Alemão ao estacionar nos 20 pontos. Também no dia 22, busca a recuperação diante do Eintracht Frankfurt.

O jogo deste domingo parecia se encaminhar para um empate sem gols, uma vez que o equilíbrio impedia a criação de chances de ambos os lados. Até que aos 13 minutos da etapa final, aconteceu o lance que definiria o resultado. O Borussia Mönchengladbach trocava passes em seu campo de defesa, até que a bola chegou no pé de Kramer. Quase do meio de campo, o jogador tentou um recuo improvável para o goleiro, que estava na meia-lua, mas pegou muito forte na bola, o encobriu e marcou contra.

O lance do volante, titular da Alemanha na decisão da última Copa do Mundo, na qual se chocou de cabeça com Garay e precisou ser substituído, mudou o rumo da partida. A partir do gol, o Dortmund ganhou força e só não aumentou porque perdeu boas chances no fim, com Grosskreutz e Aubameyang.

No outro jogo do dia pelo Alemão, o Wolfsburg assumiu a vice-liderança da tabela ao vencer o Hamburgo por 2 a 0, em casa, com gols de Olic e Hunt. O resultado levou os anfitriões aos 23 pontos, quatro atrás do Bayern de Munique. Por outro lado, o Hamburgo é o penúltimo, com nove, e dá mostras de que mais uma vez passará o campeonato lutando contra o rebaixamento.