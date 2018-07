O único gol do jogo, realizado em Zaragoza, aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. O meia Gabi acertou a trave, e a bola voltou nas costas do goleiro brasileiro, indo para a rede.

O lanterna Almería está agora com 26 pontos - atrás do Hércules, com 33, e do Osasuna, com 35.

Com a vitória, o Zaragoza está agora em 17a posição, com 36 pontos, mesmo número que o Málaga - que pelos critérios de desempate ocupa o 16o lugar.