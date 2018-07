Gol contra mantém Real Sociedad em quarto lugar

O defensor do Espanyol colocou o pé na tentativa de Antoine Griezmann e atrapalhou seu goleiro para empatar aos 31 do segundo tempo, ampliando a sequencia do Sociedad para 19 jogos com apenas uma derrota.

O clube de San Sebastian está em quarto lugar com 48 pontos e nove jogos a disputar, um à frente do quinto colocado Malaga que venceu por 3 x 1 fora de casa o Rayo Vallecano no sábado.

O Barcelona lidera com 75 pontos após empatar em 2 x 2 com o Celta de Vigo no sábado, quando o segundo colocado Real Madrid, com 62 pontos, ficou no 1 x 1 com o Zaragoza.

O Atletico de Madri, com 60 pontos, pode assumir a vice-liderança se vencer o Valencia em casa no último jogo do domingo.

O Espanyol saiu na frente aos 9 de jogo quando Simão cruzou rasteiro para o atacante Sergio Garcia completar para o gol.

O Real Sociedad pacientemente trabalhou sua volta ao jogo e empatou quando David Zurutuza chutou de longe para o gol vazio, aproveitando uma falha do goleiro em socar a bola para longe.

Uma bela jogada de habilidade de Sergio Garcia lhe deu espaço na esquerda e ele cruzou para Christian Stuani desempatar a favor do Espanyol antes do intervalo.

Os visitantes dominaram o segundo tempo e empataram quando Lopez tentou bloquear o cruzamento de Griezmann e colocou a bola dentro de sua própria meta.

Mais cedo, Kike Sola marcou duas vezes e o Osasuna virou o jogo para vencer por 3 x 1 o Valladolid.

No pé da tabela, o Deportivo La Coruña aumentou suas chances de permanecer na elite com uma vitória de virada por 3 x 2 sobre o rival direto na luta contra o rebaixamento Mallorca, seu primeiro triunfo como visitante no campeonato.

Silvio, Carlos Marchena e Riki marcaram os gols que puseram o La Coruña em vantagem de 3 x 1 no meio da segunda etapa, mas um gol de Emilio Nsue proporcionou um final angustiante no Iberostar stadium.

O La Coruña segue em último com 23 pontos, mas agora está a apenas quatro abaixo do 17º colocado Zaragoza e da salvação.

O Mallorca está em 19º com 24 pontos, atrás do Celta pelo saldo de gols.

(Reportagem de Mark Elkington)