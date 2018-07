Gol de Agüero ajuda o Manchester City a vencer Newcastle

O City, que estava determinado a voltar com força depois da amarga derrota por 3 a 2 nos últimos minutos de jogo no final de semana passada, abriram o placar no St. James' Park depois de 10 minutos de jogo.

O volante marfinense Yaya Touré furou a defesa com um passe sublime, encontrando Samir Nasri, que rolou a bola para o atacante Agüero marcar.

Nasri, que foi descrito e ridicularizado pelo técnico do City Roberto Mancini como o "meio-homem" da barreira que falhou em impedir que a cobrança de falta de Robin Van Persie entrasse no último domingo, fez o melhor para fazer as pazes com a torcida com uma participação inspirada - apesar de curta - na partida.

O meia-armador francês acertou a trave aos 20 minutos de jogo, com o goleiro do Newcastle Tim Krull já batido, mas deixou a partida mancando depois de 37 minutos, após uma dividida forte com Davide Santon.

O espanhol Javi Garcia cabeceou para marcar o segundo do City dois minutos depois, após uma cobrança de escanteio que poderia ter sido afastada pelo italiano Santon se ele não estivesse apoiado na perna errada.

O City, que não tinha lugar nem no banco para o atacante Mario Balotelli, depois que Mancini disse que o italiano precisava treinar mais, parecia estar no controle da partida até que Demba Ba colocou o Newcastle no jogo novamente com uma poderosa cabeçada seis minutos após o intervalo.

O gol, que saiu depois que o zagueiro argentino Fabricio Coloccini devolveu uma bola afastada pela zaga do City após uma cobrança de escanteio, foi o décimo primeiro do atacante de Senegal no campeonato inglês nesta temporada.

Isso provocou uma ressurreição do Newcastle, que poderia tranquilamente ter empatado a partida.

No entanto, um gol de Toure aos 33 minutos do segundo tempo após um cruzamento de Pablo Zabaleta acalmou os nervos do City.

A derrota do Newcastle deixa a equipe próxima à zona de rebaixamento da competição, com apenas dois pontos de vantagem. O Newcastle marcou apenas 17 pontos depois de 17 partidas, desempenho que pressiona o técnico Alan Pardew.

(Por Alan Baldwin)