Gol de Barry nos acréscimos garante vitória do City contra o Reading

Parecia que seria um dia de frustração para os atuais campeões, contra um clube que foi humilhado pelo Arsenal na segunda-feira, mas a cabeçada de Barry quebrou a resistência do Reading e levou o City a 39 pontos, três atrás do United, que enfrenta o Swansea no domingo.

Um pênalti no segundo tempo levou o Arsenal à vitória por 1 a 0 contra o Wigan Athletic, e a equipe da capital foi à terceira posição. Os rivais de Londres do Tottenham Hotspur saíram dos quarto primeiros lugares após um empate por 0 x 0, em casa, contra o Stoke City.

O Everton assumiu a quarta posição após derrotar o West Ham por 2 x 1. Já a boa sequência do Norwich City acabou com a derrota de virada, também por 2 x 1, contra o West Bromwich Albion.

Arsenal, Everton, Tottenham e West Bromwich têm 30 pontos, com o Chelsea, que enfrenta o Aston Villa no domingo, com 29.

O renascimento do Queens Park Rangers sob o comando do técnico Harry Redknapp acabou com uma derrota por 1 x 0 contra o Newcastle, gol de Shola Ameobi.

