Gol de bicicleta mantém Dortmund no topo do campeonato alemão Um chute de bicicleta de Kevin Grosskreutz aos 21 minutos do segundo tempo deu ao campeão Borussia Dortmund a vitória por 1 x 0 fora de casa sobre o Hertha Berlim no sábado e uma vantagem de três pontos no topo do campeonato alemão.