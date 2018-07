'Gol de empate nos dá sobrevida', diz meia da Ponte Preta

SÃO PAULO - O meia Fellipe Bastos, da Ponte Preta, acredita que o gol de empate marcado por ele no duelo com o Lanús, na noite de quarta-feira, deu sobrevida ao time brasileiro na decisão da Copa Sul-Americana. Após o 1 a 1 no Pacaembu, a definição será na semana que vem, na Argentina.

Fora o gol de falta aos 33 minutos do segundo tempo, o jogador quase ainda fez o segundo, em uma cobrança parecida, sete minutos depois. Pela atuação de destaque, o atleta foi eleito o melhor da partida pela Conmebol. "O gol foi importante porque deu sobrevida para a gente no jogo e também nessa final. Fora de casa parece que a gente se sente mais à vontade e vamos para a Argentina bem concentrados", disse.

O meia fez questão de lembrar que, ao contrário das fases anteriores, na final não existe o critério de desempate de gols marcados fora de casa. Portanto, as duas equipes entram em campo na semana que vem precisando da vitória e um novo empate leva a disputa para a prorrogação e, posteriormente, pênaltis. "Ao empatar, mantemos a esperança dos jogadores e da torcida. Podemos ser campeões", afirmou.