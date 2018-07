Gol de Gomis leva Lyon para 3a colocação

Gomis marcou um gol merecido para o Lyon aos 13 minutos do segundo tempo, ao encobrir o goleiro Alexis Thebault depois de receber um passe de Steed Malbranque.

O Lyon soma 18 pontos de nove jogos, um atrás dos líderes Paris St Germain e Olympique de Marselha, que pode ocupar a liderança se não perder para o lanterna Troyes a partir das 17h (horário de Brasília). O Brest está em 14º com 10 pontos.

Mais cedo, o Ajaccio fez um empate sem gols em casa com o Bastia, que é o 12º colocado com 11 pontos, um adiante do 13º Ajaccio.