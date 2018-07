Gol de James no Maracanã é eleito o mais bonito de 2014

Artilheiro e revelação da Copa do Mundo, James Rodríguez teve também o gol mais bonito do Mundial. Nesta segunda-feira, a premiação foi mais além. O colombiano venceu também o chamado "Prêmio Puskas", como o gol mais bonito marcado em 2014, superando Robbie van Persie e a norte-americana Stephanie Roche.

O gol escolhido por votação popular foi o que James marcou contra o Uruguai, nas oitavas de final da Copa do Mundo. O craque da Colômbia matou no peito na meia-lua do Maracanã e, sem deixar a bola cair, emendou um voleio direto no ângulo do goleiro Muslera, que nada pôde fazer.

O lance já havia vencido como gol mais bonito da Copa, quando deixou na segunda colocação aquele marcado, de cabeça, por Robbie van Persie, na reedição da final do Mundial de 2010, entre Holanda e Espanha. Na eleição da Fifa, James teve 42% dos votos, contra 39% de Roche. O holandês foi lembrado apenas por 11% dos votantes.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;