Gol de James Rodríguez é eleito o mais bonito da Copa do Mundo

Mais de uma semana após o fim da Copa, a Fifa anunciou somente nesta segunda-feira o gol mais bonito do Mundial. Em meio a uma competição de alto nível técnico e com tantos belos lances, o prêmio ficou com um dos destaques do torneio: o meia colombiano James Rodríguez, pelo lindo gol marcado na vitória por 2 a 0 das oitavas de final diante do Uruguai, no Maracanã.

Aos 27 minutos do primeiro tempo da partida, no dia 28 de junho, James Rodríguez recebeu um passe de cabeça, na intermediária, de Abel Aguilar. Sem hesitar, dominou no peito girando na direção do gol, e antes que a bola pudesse tocar o chão, encheu o pé. O tiro saiu forte, ainda tocou no travessão e balançou a rede de Muslera.

Foi apenas um dos seis gols marcados pelo jogador do Monaco, que terminou a competição como artilheiro, mesmo após a prematura queda colombiana, ainda nas quartas de final, para o Brasil. Foi do próprio James Rodríguez, aliás, o segundo gol da vitória diante dos uruguaios.

Mas o mais bonito foi mesmo o primeiro, que desbancou tantos outros golaços do Mundial no Brasil após receber mais de quatro milhões de votos na eleição realizada no site da Fifa. A surpreendente cabeçada de Van Persie na goleada holandesa por 5 a 1 diante da Espanha, ainda na primeira fase, terminou na segunda colocação.

Esta foi a terceira vez consecutiva que um jogador sul-americano fez o gol mais bonito da Copa. Em 2006, na Alemanha, o prêmio ficou com o argentino Maxi Rodríguez, graças à pintura feita nas oitavas de final diante do México. Quatro anos mais tarde, na África do Sul, coube ao uruguaio Forlán a honraria pelo gol marcado na disputa do terceiro lugar diante da Alemanha.