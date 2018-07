Gol de Kaká em reestreia repercute no mundo inteiro

A boa reestreia, com direito a gol de Kaká pelo São Paulo , gerou grande repercussão em todo o mundo e grandes veículos esportivos destacaram a "volta para casa" do camisa 8.

Melhor jogador do mundo em 2007, Kaká já não vive mais o seu auge, mas ainda é notícia por onde passa. E neste domingo, em seu primeiro jogo na volta ao São Paulo, clube que o revelou, sua boa atuação foi destacada por todos, apesar da derrota por 2 a 1 para o Goiás . Na Itália, país onde Kaká brilhou durante anos com a camisa do Milan, a Gazzetta Dello Sport destacou a má sorte do meia em suas reestreias pelas equipes que já tinha jogado, relembrando que em sua volta ao Milan, em setembro de 2013, sua equipe não passou de um empate em 2 a 2 contra o Torino.

Na imprensa espanhola, o Marca noticiou o oportunismo do atleta de 32 anos ao fazer o único gol do São Paulo no jogo, enquanto a Sports Illustrated, uma das mais conceituadas revistas de esportes dos Estados Unidos, fez questão de destacar que a passagem de Kaká pelo São Paulo será curta, já que ele jogará no Orlando City, que disputa a Major League Soccer, a partir do início do próximo ano.