Gol de Kalou mantém Chelsea na corrida pelo título

O Chelsea, que visita o líder Manchester United na semana que vem, agora tem 70 pontos, somente três atrás de seu próximo adversário faltando três partidas. O United, que visita o Arsenal no domingo, soma 73 pontos e tem quatro partidas pela frente.

A partida deste sábado parecia caminhar para um empate em 1 x 1 até Kalou aproveitar uma confusão na entrada do gol para chutar à queima-roupa e dar os pontos ao Chelsea.

O Spurs havia tomado a dianteira com um tiro de Sandro, mas o Chelsea igualou no final do primeiro tempo em um lance polêmico, quando o chute arriscado de Frank Lampard da entrada da área passou ao lado do corpo de Heurelho Gomes.

Dado a erros, o goleiro brasileiro girou e pareceu pegar a bola antes desta cruzar a linha, mas o gol foi concedido.

"Vamos lutar até o fim", disse Lampard ao canal de TV Sky News. "Tivemos um punhado de meses no meio da temporada em que relaxamos um pouco e decepcionamos a nós mesmos, mas batalhamos para voltar (à luta pelo título)."

"Pode-se falar sobre os gols (contra o Spurs) e os 'ses' e 'mas', mas acho que nossa personalidade e a maneira como jogamos nos deram uma vitória merecida."

"O gol que não entrou eu fiquei devendo, mas você recebe o que merece, e criamos o suficiente para vencer o jogo."

O Arsenal está na terceira posição com 64 pontos e disputa com o quarto colocado Manchester City, que soma 59 pontos, a última vaga para a Liga dos Campeões antes de receber o West Ham United no domingo, e o Spurs continua em quinto com 55 pontos.

O Blackburn Rovers se afastou do perigo neste sábado, quando bateu o Bolton Wanderers por 1 x 0 e nenhum de seus concorrentes para a zona de rebaixamento obteve uma vitória.

O Wigan Athletic, que empatou em 1 x 1 com o Everton em casa, e o Blackpool, que saiu sem gols do duelo com o Stoke City no próprio campo, somam ambos 35 pontos.

Wolverhampton Wanderers (33) e West Ham United (32) jogam no domingo, e Birmingham City, com 38 pontos, e Aston Villa, Sunderland e Newcastle United, todos com 41, não estão fora de perigo.

O Queens Park Rangers tomará o lugar de um destes times depois de garantir sua promoção da segunda divisão ao derrotar o Watford por 2 x 0 neste sábado.