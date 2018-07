Gol de Neymar concorre a mais bonito do ano em competições da Uefa

A última temporada europeia reservou aos amantes do futebol gols espetaculares. Por isso, a Uefa resolveu selecionar dez gols para, por meio de votação popular, escolher o mais bonito da temporada anotado em competições organizadas pela entidade. E o brasileiro Neymar, campeão da Liga dos Campeões com o Barcelona, é um dos indicados.

Neymar foi apontado como candidato por um dos gols marcados contra o Paris Saint-Germain, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. No lance, Iniesta atravessa o campo, dribla três marcadores e deixa o brasileiro na boa para driblar o goleiro e balançar as redes, para delírio do Camp Nou.

Porém, Neymar enfrentará concorrência pesada pelo prêmio. Entre os outros concorrentes, estão Messi (pelo lendário gol marcado contra o Bayern de Munique, em que deixa o zagueiro Boateng no chão), Cristiano Ronaldo (por gol marcado contra o Liverpool, de primeira) e Erik Lamela (que acertou um chute de letra de fora da área no duelo entre Tottenham e Asteras Tripolis). Outros seis candidatos também estão na briga.

RELEMBRE A PINTURA ANOTADA POR NEYMAR