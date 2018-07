Gol de Neymar contra o Flamengo concorre ao mais bonito do ano em premiação da Fifa

ZURIQUE - O gol marcado por Neymar na derrota do Santos por 5 a 4 para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, em julho, foi indicado nesta sexta-feira pela Fifa para concorrer ao Prêmio Puskas, concedido ao autor do gol mais bonito do ano. O atacante santista passou por quatro marcadores e deu um drible em velocidade no zagueiro Ronaldo Angelim na entrada da área antes de chutar para a meta de Felipe.

O jogador de 19 anos, que também é um dos 23 finalistas à Bola de Ouro da Fifa, teve outro gol seu entre os melhores de 2010. Na ocasião, marcado contra o Santo André, no Campeonato Paulista. O vencedor foi o turco Hamit Altintop, que acertou um chute de primeira, de fora da área, após cobrança de escanteio.

Entre os concorrentes de Neymar estão Lionel Messi, com gol marcado pelo Barcelona diante do Arsenal pelas oitavas de final da Copa dos Campeões, Wayne Rooney (com gol de bicicleta pelo Manchester United contra o Manchester City) e o meia Dejan Stankovic, da Internazionale, com gol quase do meio de campo. A americana Heather O'Reilly é a única mulher entre os 10 escolhidos, por gol marcado pela seleção de seu país contra a Colômbia, no Mundial de Alemanha.

Os prêmios serão dados no dia 9 de janeiro, em Zurique, sede da Fifa. Para escolha do mais belo gol, a votação será aberta ao público, por meio da internet, nos sites da Fifa e da France Football, até o dia 5 de dezembro.