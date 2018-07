Gol de Raul salva Schalke em empate; Hanover vence na Bundesliga

O Hanover 96 obteve uma vitória de última hora de 1x0 sobre o St Pauli com um gol de Christian Schulz e subiu para terceiro colocado com 44 pontos, dois acima do Bayern de Munique, que enfrenta o líder Borussia Dortmund nesta sábado a partir das 14h30 (horário de Brasília).

O segundo colocado Bayer Leverkusen, que está 10 pontos atrás do Borussia com 45 pontos, visita o Werder Bremen no domingo.

O Schalke, que também compete na Liga dos Campeões, parecia a caminho de mais uma derrota nesta temporada quando Jens Hegeler abriu o placar para os visitantes aos 37 minutos.

Atualmente em décimo na tabela, o Schalke foi o melhor em campo, mas teve dificuldade em converter suas chances até que o centro-avante Raul, ex-Real Madrid, aproveitou uma falha da defesa e disparou de oito metros aos sete minutos do segundo tempo.

O Nuremberg está se mordendo por desperdiçar a oportunidade de roubar a vitória aos 37 minutos da etapa complementar, quando Markus Mendler primeiro acertou o travessão com uma forte cabeçada e, com o goleiro Manuel Neuer fora da jogada, conseguiu a proeza de cabecear o rebote a um metro do gol.

O Mainz 05 também precisou de um gol tardio para bater o Hoffenheim por 2 x 1 após tomar a dianteira graças ao austríaco Andreas Ivanschitz na metade do primeiro tempo.

David Alaba, compatriota de Ivanschitz, empatou para os anfitriões a sete minutos do final, mas sua alegria logo acabou quando o Mainz confirmou sua primeira vitória em quatro jogos com um gol do colombiano Elkin Soto aos 41 da segunda etapa, levando o time para a quinta posição com 40 pontos.

O Colônia superou seus problemas com contusões quando um belo toque de Lukas Podolski no penúltimo minuto da partida deu à equipe a vitória de 1x0 sobre o Freiburg, seu quinto êxito consecutivo em casa.