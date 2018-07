Gol divisor de águas no Corinthians não era para ter saído

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na Arena Corinthians, dia 22 de fevereiro, apontada pelo técnico Fábio Carille e jogadores como um divisor de águas para a equipe, aconteceu graças a um lance que, se dependesse apenas do treinador, não teria acontecido.

O Corinthians estava com um jogador a menos – Gabriel havia sido expulso erroneamente pelo árbitro, que o confundiu com Maycon – e Carille pediu para o time se fechar, pois o empate sem gols seria um bom resultado pelas circunstâncias.

Aos 41 minutos do segundo tempo, a defesa afastou a bola da área. O técnico mandou Maycon apenas acompanhar o palmeirense Guerra dominar a bola e iniciar um novo ataque. Mas o volante decidiu dar combate, roubou a bola e acabou servindo o atacante Jô, que bateu na saída de Fernando Prass para garantir a vitória.

No final, Carille trocou a bronca pela celebração de ter superado o rival em seu primeiro grande desafio. Logo nas primeiras reuniões com o elenco, o ex-auxiliar técnico deixou claro que seu sucesso como treinador dependeria da boa atuação deles. Todos “compraram” a ideia do chefe.

O lance ocorrido no clássico serviu para mostrar que, embora respeitem as decisões do treinador, os jogadores sentem, que podem se arriscar mais em alguns momentos. Essa liberdade faz com que a comissão técnica faça trabalhos específicos para que todos os atletas consigam ter desempenho, pelo menos, razoável no ataque e na defesa. Por isso é comum ver atacantes ajudando na marcação e defensores aparecendo de surpresa no ataque.