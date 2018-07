Gol do húngaro Gera é eleito o mais bonito da Eurocopa

A Uefa anunciou nesta quarta-feira que o gol marcado por Zoltán Gera, da Hungria, no eletrizante empate por 3 a 3 com Portugal, em Lyon, na rodada final da fase de grupos da Eurocopa, foi eleito o mais bonito em votação promovida entre os internautas do site oficial da entidade que controla o futebol europeu.

Mais de 150 mil votos, em pleito iniciado logo após a final do último domingo entre a seleção portuguesa e a França, determinaram a vitória ao atleta húngaro. O gol em questão foi marcado pelo jogador após ter aproveitado um rebote após cobrança de escanteio, dominado a bola na entrada da área e chutado forte no canto esquerdo baixo do goleiro português.

Este gol recebeu 32% dos votos e deixou em segundo lugar o marcado de cabeça por Cristiano Ronaldo na vitória sobre País de Gales nas semifinais. O gol do astro levou 24% das preferências de voto e superou por pouco a pintura que foi o feito por Xherdan Shaqiri, da Suíça, em jogo contra a Polônia nas oitavas de final. O jogador acertou uma linda meia-bicicleta, que plasticamente talvez tenha sido o lance mais bonito desta edição da competição continental. Este golaço amealhou 23% dos votos.

Já o quarto colocado desta votação, com 16% da preferência dos internautas, foi o português Éder pelo belo gol de fora da área que marcou na prorrogação da final contra a França, na casa do rival, que a seleção de Cristiano Ronaldo venceu por 1 a 0 e conquistou o inédito título para o país.

Com apenas 5% dos votos, o gol de Hal Robson-Kanu por País de Gales contra a Bélgica ficou em quinto lugar nesta eleição promovida pela Uefa junto aos seus internautas.