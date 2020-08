Gol em clássico e lesão de Daniel Alves podem fazer Hernanes voltar a ser protagonista no São Paulo

A lesão de Daniel Alves e a vitória sobre o Corinthians por 2 a 1 podem fazer com que o São Paulo ganhe um "reforço" para a sequência da temporada. Depois de encaminhar sua saída, Hernanes decidiu ficar e mostrou que quer recuperar espaço no time. No domingo, ele foi decisivo com o gol que abriu o placar no triunfo pelo Campeonato Brasileiro. Na reserva e sem jogar, ele era um jogador caro para o clube nesse momento.

Hernanes foi escolhido pelo técnico Fernando Diniz para substituir Daniel Alves, que deve ficar fora por pelo menos um mês, em recuperação de cirurgia no antebraço. Chance para o Profeta retomar o seu espaço, voltar a ser protagonista e corresponder ao apoio da diretoria e da torcida, que sempre esteve ao seu lado.

O jogador é um dos atletas mais queridos do elenco. Os torcedores também respeitam sua história no clube. Isso pesou para que ele decidisse permanecer no São Paulo. Hernanes passou muito tempo sem conseguir jogar. Lutou para adquirir uma melhor condição física. A situação o fez questionar sua importância, principalmente por causa do alto salário.

"No começo do ano, a gente empatou com o Corinthians, mas fiquei muito triste com a minha atuação. Até aquele momento, tinha dado tudo para voltar a conseguir ajudar o São Paulo a vencer, mas não estava conseguindo ter boas performances. Saí daquele jogo com várias incertezas e pensamentos, depois veio a pandemia. Realmente, os pensamentos foram dos mais variados, a ponto de eu deixar o São Paulo também", revelou o meia, após marcar o gol contra o Corinthians, no último domingo.

A diretoria e o técnico Fernando Diniz o convenceram a permanecer. Diniz o queria jogando e mais concentrado. Financeiramente, sua saída seria ótima para o clube, já que Hernanes recebe um dos maiores salários do elenco, mas comissão técnica e dirigentes apostaram que ele poderia ajudar. Decidiram dar mais uma chance por acreditar - situação oposta à de Alexandre Pato.

Diniz, em especial, é a quem o jogador demonstra mais agradecimento pela confiança. "Eu expus para ele o que estava passando pela minha cabeça e no meu coração. Ele foi importantíssimo, porque me deu todo o respaldo, teve paciência. Ele me disse: 'Quando você decidir o que quer fazer, fale para mim'. Ele me deu tempo, não me forçou a nada, não disse o que eu tinha de fazer, isso é muito importante. Cheguei para ele e disse: 'Tamo junto!'. Quero ficar aqui, fazer parte do projeto", contou o jogador, que além do gol teve boa atuação no clássico.

Após o gol de Hernanes, o Corinthians empatou com Ramiro, mas no segundo tempo, Brenner marcou para o time tricolor e garantiu a vitória que deixou o São Paulo na vice-liderança do Brasileirão, com 13 pontos, atrás do Internacional.