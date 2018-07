Gol marcado dá confiança para Barcos no Palmeiras

SÃO PAULO - Contratado para ser o artilheiro do Palmeiras, o atacante argentino Barcos já fez seu primeiro gol pelo novo clube, logo em sua estreia como titular. E, segundo ele, o gol marcado lhe deu ainda mais confiança para começar a sua trajetória com a camisa palmeirense.

Barcos estreou no Palmeiras durante a vitória por 3 a 2 sobre o XV de Piracicaba, no dia 8 de fevereiro, quando entrou no segundo tempo. Na partida seguinte, ele já foi titular do time, marcando um dos gols nos 3 a 0 sobre o Ituano, sábado passado, no Pacaembu.

"Foi uma alegria muito grande, tirei um peso das costas. É muito bom estrear (como titular) marcando gols. Dá maior confiança", admitiu Barcos, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, véspera do jogo contra o Guaratinguetá, quando ele também começará jogando.

O primeiro gol de Barcos com a camisa palmeirense foi de cabeça, mas ele avisou que este não é o seu ponto forte. "Estou aproveitando os cruzamentos do Marcos Assunção, mas o cabeceio não é meu ponto forte. Dos 27 gols que fiz no ano passado na LDU (do Equador), foram sete ou oito de cabeça. Meu negócio é mais com a bola no pé mesmo", afirmou o argentino.