Gol na Copa da França reacende polêmica sobre o Fair Play

Um gol marcado nas fases preliminares da Copa da França nesta semana vem tomando proporções enormes, rodando o mundo e reacendendo a velha polêmica do Fair Play no futebol. No último minuto do jogo, o jogador Herman Koré, do US Concarneau, saiu em contra-ataque e pegou o goleiro adversário fora de posição. Quando estava em cima da linha do gol, Koré se agachou e tocou a bola com a cabeça, gerando a ira dos rivais.

O lance de Herman Koré se assemelha muito com o gol de Paul-Georges Ntep, do Stade Rennais, no Campeonato Francês em 2014. Por isso, a discussão sobre o respeito ao adversário vem ganhando força, principalmente no país europeu. Confira os dois vídeos e compare os gols!