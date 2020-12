Gol no Real Madrid e calote na Grécia: conheça a história de Luciano, destaque do São Paulo

O atacante Luciano, do São Paulo, teve trajetória um tanto "globalizada" antes se tornar destaque do time líder do Campeonato Brasileiro. Além de ter atuado em outros grandes do futebol brasileiro, como Grêmio e Flu, o jogador que se tornou xodó da torcida tricolor e do técnico Fernando Diniz precisou viver o sucesso e a angústia na Europa até reencontrar as boas atuações na volta ao País.

Luciano marcou o gol da vitória do São Paulo sobre o Sport por 1 a 0 neste domingo e reforçou uma tradição que tanto tem animado os torcedores do time. Para comemorar o gol, ele pegou a bola, a colocou embaixo do braço e fez pose para ser fotografado. Esse ritual começou na estreia dele pela equipe do Morumbi, contra o Bahia, quando acatou a sugestão de um fotógrafo para que fizesse uma celebração diferente e criativa. Virou uma tradição. Não há mais gols sem a pose, e já são 12 no Brasileirão.

Até agora no São Paulo, o atacante marcou 15 gols ao todo. Os números orgulham o técnico, que foi o responsável por indicar o reforço à diretoria. Diniz e Luciano trabalharam juntos no Fluminense e têm uma longa ligação de amizade. O técnico costuma cobrá-lo de forma até um pouco mais ríspida, com alguns palavrões à beira do gramado, mas o artilheiro são-paulino não se sente ofendido por isso.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 O Luciano é um jogador que chegou e conseguiu render muito bem desde o primeiro jogo e casa com o conceito que tenho do futebol E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Fernando Diniz, treinador do São Paulo

"O Luciano é um jogador que chegou e conseguiu render muito bem desde o primeiro jogo e casa com o conceito que tenho do futebol. É muito ativo, colabora na marcação, é aguerrido. Estamos muito contentes com ele", disse Diniz. Mesmo sem poder frequentar os estádios por causa da pandemia do novo coronavírus, a torcida são-paulina compartilha dessa opinião e também é admiradora de Luciano.

O atacante, de 27 anos, é goiano de Anápolis e começou a carreira no Atlético-GO. Depois de passar pelo Avaí, chegou ao Corinthians em 2014, ano de Copa do Mundo, e ficou até 2016 em Itaquera. Nesse período, passou a maior parte do tempo como reserva dos técnicos Mano Menezes e Tite, sem muitas oportunidades. Era novinho também. Ainda assim, chegou a marcar um gol contra o São Paulo em 2015 e chamou a atenção de times europeus, nos quais viveu experiências importantes.

⚽️ Aquele gol em jogada ensaiada pra deixar o professor cheio de orgulho!#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/GnkpXgE1d6 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 7, 2020

Luciano desembarcou no meio de 2016 no pequeno Leganés, da Espanha, clube que pela primeira vez havia conseguido subir para a elite ao lado de Barcelona, de Messi, e Real Madrid, de Cristiano Ronaldo. Esse ra o novo mundo de Luciano. Ele atuou em boa parte da campanha naquela temporada e viveu o melhor momento em abril de 2017. Ele não esquece. Luciano marcou um gol na derrota do seu time por 4 a 2 para o Real Madrid, então grande time da Europa. O Leganés se salvou do rebaixamento, algo comemorado como um título pelo elenco. Luciano não ficou.

Entre 2017 e 2018, foi a vez de o atacante vivenciar experiências ruins na Europa. O destino foi o Panathinaikos, da Grécia. Foi negociado por empréstimo. A passagem se transformou em um pesadelo para o brasileiro porque o atacante ficou três meses sem receber salários. Teve de acionar a Fifa para ter o contrato desfeito. Deu certo. No segundo semestre de 2018, Luciano estava de volta ao Brasil, onde desembarcou no Fluminense e encontrou um técnico que mudaria a sua vida: Fernando Diniz.

Luciano passou pelo Fluminense, depois foi para o Grêmio e só chegou ao São Paulo graças à insistência do treinador, que viraria seu amigo. Os gols não pararam de sair desde então e a comemoração ensaiada, que até pouco tempo atrás era só um plano para quando os gols surgissem, virou uma rotineira e agradável cena para todos os são-paulinos.

Não seria demais afirmar que a ascensão do São Paulo nos dois últimos meses passou pelos pés de Luciano. Com seus gols, o time foi ganhando partidas, subindo no Brasileirão e se valendo de uma condição que nunca teve na temporada até então, crédito. O São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil, com possibilidades iguais de passar pelo Grêmio e chegar à decisão. Meses atrás, ninguém apostaria um centavo em sua bandeira. E lidera o Brasileiro, com quatro pontos de vantagem para o segundo colocado, o Atlético-MG. Ou seja, tem uma gordurinha para não perder a ponta na próxima rodada.

O time melhorou, Diniz aprendeu com os erros e Luciano desembestou a fazer gols. A combinação é reconhecida pelos adversários e saudada pela torcida.