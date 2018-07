Gol no último lance salva Barcelona na Copa dos Campeões

BARCELONA - Se o Barcelona de Pep Guardiola assegurava vitórias tranquilas, o time comandado por Tito Vilanova parece querer prolongar o nervosismo do torcedor até os últimos minutos. Foi assim mais uma vez nesta terça-feira. Em casa, a equipe catalã só venceu o Celtic, por 2 a 1, pela Liga dos Campeões, graças a um gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo, por Jordi Alba.

Apenas neste início de temporada já foram outras cinco vitórias que só se definiram nos minutos finais das partidas. No último mês, só o Benfica o Barcelona venceu com tranquilidade. Exemplo claro dessa situação foi o placar de 5 a 4 sobre o La Coruña, no sábado.

Nesta terça-feira, Messi passou em branco e foi o retrato da ineficiência ofensiva do Barcelona. O Celtic só jogou atrás, mas mesmo assim saiu na frente. Mulgrew bateu falta na área e Mascherano resvalou de cabeça, marcando contra. A Uefa, porém, considerou que o gol foi do grego Samaras.

O Barcelona só chegou ao empate aos 45 minutos. Após bela triangulação entre Messi, Xavi e Iniesta, esse último recebeu na pequena área e, mesmo cercado, tocou para dentro do gol.

Para não perder os 100% na Liga dos Campeões, o Barcelona foi mais ao ataque na segunda etapa, chegando a um total de 13 finalizações no jogo, contra duas dos visitantes. O gol, porém, só saiu no último lance. Adriano cruzou na área, a defesa prestou atenção em Villa, mas deixou Jordi Alba livre, na pequena área, para empurrar para a rede.

Com o resultado, o Barcelona chegou a nove jogos sem perder na temporada e a nove pontos no Grupo G da Liga dos Campeões. O Celtic ainda está em segundo, com quatro. Os dois times voltam a se encontrar em 7 de novembro, na Escócia. O Spartak Moscou é o terceiro da chave, com três pontos, enquanto o Benfica, com apenas um, é o lanterna.

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo! Vitória do Barcelona por 2 a 1.

47min - GOOOOOOOOOOOL do Barcelona! Jordi Alba faz o gol no último lance da partida. 2 a 1 para o time catalão. O brasileiro Adriano cruzou e Jordi Alba apareceu livre no segundo pau para dar um leve toque.

44min - A bola bate na trave! David Villa chutou bem após troca de passes do Barcelona.

42min - Adriano chuta para longe uma boa chance criada pelo Barcelona. O Celtic está totalmente recuado.

39min - Celtic já volta a ser cauteloso e evita sair para o ataque. Agora o time claramente joga para segurar o empate.

34min - Adriano leva o cartão amarelo. Tito Vilanova coloca David Villa no lugar de Alexis Sanchez.

31min - Celtic coloca Kayal entra no lugar de Mulgrew e no Barcelona, Tello substitui Pedro.

29min - O goleiro Forster faz um novo milagre! Messi cabeceou sozinho e novamente o goleiro se esticou todo para evitar o gol. Defesa brilhante.

28 min - Forster salva mais uma vez. Alexis Sanchez recebeu um passe em elevação vindo de Xavi e saiu na cara do gol. Mas o goleiro saiu bem e evitou a virada.

25min - Cartão amarelo para Mascherano.

22min - Defesaça de Forster! O Barcelona conseguiu pegar a defesa do Celtic desprevenida e após troca de passes, Messi finalizou na pequena área, no contrapé. Mas o goleiro foi muito bem e evitou o gol.

18min - Commons já entrou bem no jogo e logo no primeiro lance, foi veloz e cruzou com perigo. Celtic adiantou Wanyama e aposta na velocidade dos atletas para surpreender o Barcelona. O lançamento é a arma de ligação.

16min - O Celtic mexe novamente: Kris Commons entra no lugar de Brown.

12min - Jogo está mais movimentado no segundo tempo. As equipes saem mais e encontram espaços.

8min - Quase outro gol do Celtic! Em escanteio, Wanyama subiu sozinho e a bola passou rente à trave.

3min - Celtic se arrisca um pouco mais no segundo tempo. O time escocês chega na base dos lançamentos longos.

1min - Recomeça a partida!

INTERVALO

O jogo foi de um time só no ataque, o Barcelona. Na única chance que teve o Celtic saiu na frente com um gol contra e depois voltou a se defender. No fim do primeiro tempo Iniesta conseguiu achar um espaço e igualar o placar.

PRIMEIRO TEMPO

46min - Fim de primeiro tempo! O placar é de 1 a 1.

44min - GOOOOOOL do Barcelona! Iniesta empata! O time catalão chegou ao gol ao seu estilo: a troca de passes com Xavi foi avançando, entrando na área e o camisa 8 arrumou espaço para colocar no cantinho. 1 a 1!

42min - Celtic muda: Samaras dá lugar para Forrest.

37min - Messi cobra falta com perigo. A bola passa rente ao travessão. Celtic não consegue criar jogadas. Os homens mais adiantados do time, Hooper e Samaras, apenas acompanham o jogo de longe.

31min - O jogo está restrito à área do Celtic. O time escocês não consegue sair, mas apesar do sufoco, se segura bem. Barcelona não tem arriscado chutes de longe.

27min - Celtic se retranca ainda mais depois de ter achado o primeiro gol. Barcelona mantem o seu estilo de toques e aposta em alguma infiltração na defesa escocesa para achar o empate. O maior destaque ofensivo catalão no jogo tem sido o zagueiro Bartra, sempre muito perigoso nas bolas aéreas.

22min - Messi cobra falta com muito perigo, mas a bola passa por cima.

18min - GOOOOOOL do Celtic! Na primeira oportunidade, o time escocês cobrou falta na área e ao dividir pelo alto com Samaras, Mascherano desvia para o próprio gol! 1 a 0 Celtic.

15min - A retranca armada pelo Celtic fez o time abdicar do ataque. Resta ficar marcando e correr atrás do Barcelona. Forster acaba de salvar uma cabeçada perigosa de Bartra.

9min - Jordi Alba cruza com perigo e na pequena área Sánchez não consegue acertar a bola a em cheio. Boa jogada do Barcelona, que começa a encontrar mais espaços.

7min - Em toda a história Barcelona e Celtic já se enfrentaram seis vezes. Foram três vitórias dos espanhóis, contra duas dos escoceses e um empate.

5min - Equipe escocesa joga na retranca. Apenas Samaras e Hooper são os homens mais adiantados.

2min - Quase gol do Barcelona! Na tradicional troca de passes o time catalão chega com a assistência de Xavi para Alexis Sánchez. A bola passa perto da trave.

1min - Começa o jogo no Camp Nou!

FICHA TÉCNICA

BARCELONA: Valdés; Adriano, Bartra, Mascherano e Jordi Alba; Xavi, Alex Song e Iniesta; Sánchez (David Villa), Messi e (Tello)Pedro. Técnico: Tito Vilanova

CELTIC: Forster; Lustig, Wilson, Ambrose e Izaguirre; Wanyama, Samaras (Forrest), Brown (Commons), Ledley e (Kayal) Mulgrew; Hooper. Técnico. Neil Lennon

Local: Camp Nou, em Barcelona

Gols: Mascherano (contra), 18/1ºT, Iniesta, 44/1ºT, Jordi Alba, 47/2ºT

Arbitragem: Gianluca Rocchi (Itália)