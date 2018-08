Gol nos acréscimos garante vitória do Wolfsburg sobre o Schalke 04

Com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, o Wolfsburg fez valer o mando de campo e venceu o Schalke 04 por 2 a 1 neste sábado, pela rodada de abertura do Campeonato Alemão. John Brooks abriu o placar, Nabil Bentaleb, de pênalti, impôs um empate tardio, já aos 40 da etapa final, mas Daniel Ginczek definiu a vitória.

Passados três minutos de acréscimo, e com mais três ainda para jogar, o volante espanhol Ignacio Camacho fez bonito lançamento para o meia alemão Yannick Gerhardt, saído do banco de reservas após o intervalo. O jogador recebeu dentro da área depois de se movimentar em diagonal e chutou para defesa do compatriota Ralf Fahrmann, mas o atacante alemão Daniel Ginczek, que havia entrado 24 minutos antes, pegou o rebote e rolou a bola para o gol vazio.

Outras quatro partidas aconteceram no mesmo horário. O Fortuna Duesseldorf recebeu o Augsburg e perdeu por 2 a 1; mandante, o Hertha Berlin bateu o Nurnberg por 1 a 0; o Eintracht Frankfurt superou o Freiburg por 2 a 0, fora de casa; e o Werder Bremen jogou em casa, mas apenas empatou com o Hannover 96, por 1 a 1.

Mais três partidas ainda vão ser realizadas pela primeira rodada do torneio. Ainda neste domingo, o Borussia Moenchengladbach vai receber o Bayer Leverkusen. Por fim, nesta segunda-feira, o Mainz receberá o Stuttgart e o Borussia Dortmund jogará em casa contra o Red Bull.

Atual hexacampeão alemão, de forma consecutiva, o Bayern de Munique estreou com vitória no torneio, nesta sexta-feira, por 3 a 1 contra o Hoffenheim. Na Allianz Arena, em Munique, o time da casa contou com os gols de Thomas Müller, Robert Lewandowski e Arjen Robben.